Tentative de suicide : l’ancien chauffeur de Cheikh Bethio évacué d’urgence

« Il a piqué une crise aux environs de 17h. Ces co-détenus l’ont aussitôt pris pour l’acheminer à l’infirmerie de la prison. On ne sait pas encore jusque-là ce qu’il en est de son état de santé. Il était le chauffeur de Cheikh Béthio. Il a 40 ans et n’était même pas là au moment des faits. Il avait 03 épouses, et père de 05 enfants.



Maintenant, il n’en reste qu’une seule parmi les trois épouses. Les deux sont venues demander le divorce en prison », a confié l’un des prisonniers à Senego.