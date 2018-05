Terreur des chiens errants : Enfin, Mansour FAYE réagit

La Commune de Saint-Louis annonce, ce matin, le démarrage d’une campagne d’éradication des chiens errants « très menaçants ». C’est un des proches du maire qui livre l’information à travers un réseau social. Cette décision est prise alors que les plaintes sur la terreur qu’imposent des hordes de chiens aux habitants de l’ile, de la Langue de Barbarie et d’autres quartiers de la ville, se multiplient.



À la zone de captage de Pikine, les populations de 700, prises de panique soutiennent que des « chiens mangeurs d’hommes » rôdent dans ce parc d’immondices à ciel ouvert.



Il faut dire qu’il y a quelques semaines, un étranger a été attaqué et blessé à l’ile nord, non loin de la direction des services techniques municipaux. Il a été acheminé à l’hôpital régional de Saint-Louis.



NDARINFO.COM