Terribles souffrances des sinistrés de KHAR YALLA : silence chez les Imams de Saint-Louis

Au moment où la désuétude monte du côté des sinistrés de la Langue de Barbarie, l’Association des Imams et Ulémas de Saint-Louis (AIUS) est restée aphone. Celle-ci n’a toujours pas entrepris sa démarche de médiation pour calmer les nerfs des occupants ou secouer les autorités communales et administratives.Une inertie pareille est constatée aux concerts offerts par le maire, au moment où d’autres priorités sociales se font sentir. L’Association pour le Soutien et la Coordination des Activités Islamiques (ASCAI) n’a également pas intervenu., l’on s’attendait pourtant à des messages de solidarité de la part des religieux de la ville, des sermons de vendredi au profit de ces concitoyens profondément défavorisés.Il faut dire qu’une telle posture ne pourrait être adopté tant que les structures religieuses ne restent pas indépendantes et autonomes, non contraintes à développer un relationnisme étroit avec le maire Mansour FAYE, ou à attendre de lui, des subventions financières et billets pour la Mecque.