Territorialisation des ODD : les services déconcentrés de Saint-Louis capacités – vidéo

Dans le cadre de la collaboration entre le PNUD-Sénégal, l’Agence Andalouse de Coopération Internationale pour le Développement (AACID), du service régional de la planification, de L’ANSD et l’ART Brussels, l’ARD de Saint-Louis est chargée d’appuyer la mise en œuvre du projet de promotion d’une stratégie territoriale de localisation des indicateurs des Objectifs de Développement Durables (ODD) dans la région de Saint-Louis. Ce programme tente de susciter une meilleure compréhension, une appropriation des ODD par les acteurs territoriaux et de renforcer la promotion d’initiatives locales dans le sens de la réalisation et du suivi des ODD. Pour un meilleur portage du projet, un atelier de renforcement de capacités a été organisé au profit des différents services déconcentrés. Cette démarche implique les services dans la pleine mise en œuvre de la stratégie de vulgarisation des ODD. Les parties prenantes reviennent sur le sens de cette initiative.