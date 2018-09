Thierno Alassane sall accuse "2 milliards de francs Cfa sont mobilisés par le régime actuel pour acheter des parrains".

À l'instar des autres candidats à la candidature pour l'élection présidentielle de 2019, le président de République des valeurs, Thierno Alassane Sal, a, ce samedi, lancé sa campagne de collectes des signatures pour le parrainage.

Venus des quatre coins du Sénégal, les militants ont massivement fait le déplacement pour prendre part à la cérémonie de lancement.



Une occasion pour les responsables du mouvement de l'ancien ministre de l'Énergie d'expliquer à leurs membres le travail à faire pour collecter le maximum de signatures et les erreurs à éviter sur le terrain. "On a essayé de les armer au maximum, a résumé Thierno Alassane Sall. Nous sommes organisés et nous atteindrons notre objectif d'autant que nous avons des militants engagés et déterminés."



L'ancien ministre n'a pas manqué de signaler, pour le dénoncer, l'achat de parrainage dont se livrerait le pouvoir. À l'en croire, 2 milliards de francs Cfa sont mobilisés par le régime actuel pour acheter des parrains.



"Un marché de signatures s'est ouvert à l'échelle du pays où des individus monnaient leur engagement contre espèces sonnantes et trébuchantes", a alerté Thierno Alassane Sall non sans relever que la corruption est le cancer d'une nation.



Dakar Matin