Thierno Samassa appelle les musulmans à raffermir leur foi

Le guide religieux, Thierno Mamadou Samassa, a appelé les fidèles musulmans à raffermir leur foi en Dieu, gage selon lui, de paix, de prospérité et de bonheur.



Il Intervenait lundi, dans la soirée, à ce ziarra annuel qui lui est dédié à Matam, dans le nord du pays, le religieux a également mis en garde contre les dérives de plus en plus fréquentes sur les réseaux sociaux.



Dans son discours en langue poular, Thierno Mamadou Samassa a remercié les autorités étatiques et les bonnes volontés pour leur implication dans l’organisation de cette manifestation religieuse qui draine des milliers de fidèles.



Le ministre de l’Elevage et des Productions animales, Samba Ndiobène Kâ, représentant le gouvernement à la cérémonie, a sollicité des prières auprès du guide religieux pour un Sénégal prospère. Il a réaffirmé l’engagement du chef de l’Etat à œuvrer davantage pour les foyers religieux du pays.



Des milliers de fidèles musulmans du Sénégal et de l’étranger ont participé à l’évènement célébré chaque année au surlendemain du Mawlid (anniversaire de la naissance du prophète Mouhamed (PSL).



