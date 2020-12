Thiès : La co-épouse de la Belge tuée arrêtée

Nouveaux rebondissements dans l'affaire de la Belge Josée Christiane tuée par son mari M. G. Sarr. Sa co-épouse, première femme du présumé meurtrier, a été arrêtée. Elle était au courant de la violente dispute conjugale entre la Belge et M. G. Sarr, avant d'aller rendre visite à ses parents à Mbour, sur demande expresse de son mari.



Selon Les Échos qui donne la nouvelle, elle est poursuivie pour non dénonciation. Elle et son mari seront déférés, aujourd'hui, au niveau du procureur de la République. Le quotidien Libération rapporte, pour sa part, que la première épouse du meurtrier a aidé son mari à mettre le corps sans vie de Josée Christiane dans le coffre de la voiture avant de nettoyer la scène du crime. En effet, elle vivait avec ses 5 enfants dans la maison entièrement construite par la défunte.



Avec SENEWEB