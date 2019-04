Tirage de la CAN : Découvrez le groupe du Sénégal !

Ce changement de format permet notamment à des petites nations de participer à la grand-messe du football africain pour la première fois, comme le Madagascar de Jérémy Morel, la Mauritanie du sélectionneur Corentin Martins ou encore le Burundi. Le Bénin et la Guinée-Bissau fêtent eux la deuxième participation de leur histoire à la CAN. À l’inverse, des nations au vécu plus important n’ont pas réussi à valider leur ticket. C’est notamment le cas du Gabon, du Togo ou du Burkina Faso. Pour cette édition 2019, les favoris seront l’Égypte, le Cameroun, qui est aussi le tenant du titre, ou bien encore le Sénégal.





Les pays qualifiés :



Pot 1 : Egypte, Cameroun, Sénégal, Tunisie, Nigeria, Maroc



Pot 2 : République Démocratique du Congo, Ghana, Mali, Côte d’Ivoire, Guinée, Algérie



Pot 3 : Afrique du Sud, Ouganda, Bénin, Mauritanie, Madagascar, Kenya



Pot 4 : Zimbabwe, Namibie, Guinée-Bissau, Angola, Tanzanie, Burundi