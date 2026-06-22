Touba : 358 interpellations et 12 kg de chanvre saisis lors de l'opération Saxxal Karangue

La Compagnie de gendarmerie de Touba a mené, du 17 au 19 janvier 2026, une opération de grande envergure baptisée SAXXAL KARANGUE, dans le cadre de sa mission de sécurisation des personnes et de leurs biens.





Cette opération a mobilisé le 6e Escadron porté de la Légion de gendarmerie d'intervention, l'Escadron de surveillance et d'intervention de Touba, des équipes drones et cynophiles, ainsi que l'ensemble des unités territoriales de la compagnie.





Au total, 1 185 personnes ont été contrôlées, dont 358 interpellées pour diverses infractions, notamment liées à la détention et au trafic de stupéfiants, à la détention d'armes, à l'abattage clandestin, à l'outrage à agent et à d'autres délits. Sur le plan de la circulation routière, 1 142 véhicules et 578 motos ont été soumis à des contrôles, entraînant l'immobilisation de 238 engins pour irrégularités administratives et infractions au code de la route.





L'opération a par ailleurs abouti à d'importantes saisies : 12,3 kilogrammes de chanvre indien, une arme à feu avec ses munitions, 41 armes blanches, 207 kilogrammes de viande issue de l'abattage clandestin, des médicaments, des produits périmés, des boissons alcoolisées, ainsi qu'une importante quantité de sachets plastiques prohibés estimée à 600 000 francs CFA.





Au total, 638 infractions ont été constatées au cours de cette opération, donnant lieu à la perception de 1 914 000 francs CFA d'amendes forfaitaires.





MS/NDARINFO.COM

