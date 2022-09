Touba - Opération de sécurisation : 1179 personnes interpellées

Les opérations de sécurisation combinées de la police et de la gendarmerie initiées dans le cadre du Magal de Touba ont permis d’interpeller 1179 personnes depuis le 1er août, a indiqué mardi, le directeur de la Sécurité publique, Ibrahima Diop.



’’Sur ces 1179 personnes interpellées pendant la période du 1er août à ce jour, il y a 791 individus interpellés pour vérification d’identité, 69 individus pour trafic et usage du chanvre indien, 12 pour vagabondage’’, a précisé M. Diop.



Il s’exprimait à l’occasion d’une conférence de presse de la Police nationale tenue ce mardi au commissariat spécial de Touba (centre).



’’Il y a aussi 44 individus interpellés pour ivresse publique et manifeste, 11 pour abus de confiance, 81 pour vols, 13 bandes démantelées et 7 cas de cybercriminalités (...)’’’, a-t-il encore souligné.



M. Diop a indiqué que 12 kilogrammes de chanvre indien et 100 grammes de haschich ont été saisis.



Selon lui, 228 personnes, toutes de nationalité sénégalaise, sont déférées au parquet.



Le commissaire divisionnaire a par ailleurs indiqué qu’au titre de la sécurité routière, 3811 pièces ont été saisies et 279 véhicules mis en fourrière.



’’Il y a aussi 202 motos immobilisées, 67 véhicules hippomobiles immobilisés’’, a-t-il ajouté.



Au titre des accidents, il a évoqué ’’un bilan de 54 accidents corporels, 73 accidents de dégâts matériels, et 3 accidents mortels’’.



’’La police nationale, a-t-il souligné, ne compte pas lésiner sur les moyens pour permettre à tous les pèlerins de passer un Magal apaisé’’.





’’Notre mission principale est d’assurer la sécurité des personnes et des biens, assurer l’ordre public et garantir aux pèlerins des conditions de séjour et un Magal apaisé’’, a rappelé M. Diop.



APS