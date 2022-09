Touba: Serigne Mountakha salue le retour de la paix en Casamance

Le règlement du conflit de la Casamance a été évoqué lors de la cérémonie de clôture du Magal de Touba. En effet, le Khalife général des Mourides a, par le biais de Serigne Sidi Moukhtar Ka, salué le retour de la paix dans cette partie du pays. « Ce conflit a duré plusieurs années. Mais par la grâce de Dieu, l’État et les rebelles ont pu discuter pour le retour de la paix. Ce conflit a séparé des familles et a fait couler beaucoup de sang. Il est donc heureux d’apprendre que la paix est revenue en Casamance. Je prie pour que cette soit pérenne », a dit Serigne Mountakha Mbacké.



Auparavant, il a magnifié les performances enregistrées par les enfants issus des daaras de Touba et dans les autres écoles coraniques du pays dans les concours de récital de Coran organisés à l’étranger. Il constate que les sénégalais décrochent à chaque concours des médailles. Ce qui montre, selon le khalife des Mourides, que la religion occupe une place importante dans notre pays. C’est sur ces entrefaites qu’il a demandé à l’État de venir davantage en aide aux daaras.



La cérémonie officielle du Magal de Touba a été présidée par le ministre de l’Intérieur Antoine Diome accompagné de plusieurs de ses collègues dont Ndèye Saly Diop Dieng, Dame Diop, Pape Amadou Ndiaye, Yancoba Diattara, Serigne Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma. Les maires de Mbacké et de Diourbel, à savoir Galo Bâ et Malick Fall, ont aussi été cités comme membres de la délégation aux côtés du gouverneur de la région.



