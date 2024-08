Touba : le chef de l’État réitère au khalife sa volonté de régler le problème de l’eau et de l’assainissement

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réitéré, lundi, au khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, sa volonté de régler les problèmes liés à l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement à Touba.



”Mon premier projet pour les cinq ans à venir sera de régler les problèmes liés à l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement de la ville sainte de Touba”, a-t-il déclaré.



Le chef de l’État s’exprimait à l’occasion de sa visite de courtoisie auprès du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, en prélude du grand Magal de Touba, prévu ce vendredi



”Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement l’a déjà dit. Mais, je tenais à le réitérer ici devant vous pour que vous sachiez que le problème de l’assainissement et celui de l’accès à l’eau dans la ville de Touba constituent l’un de mes projets prioritaires”, a-t-il insisté.



Le président Bassirou Diomaye Faye a indiqué que les services techniques de son gouvernement travaillent déjà pour mettre en œuvre ce projet qui ”tient à cœur” le khalife général des mourides.



Selon lui, ce projet de transfert d’eau qui va au-delà de Touba, permettra de régler le problème de l’accès à l’eau dans les localités traversées comme Thiès, Mbour et Dakar.



L’objectif, a indiqué le président de la République, est de soulager les populations de Touba qui depuis plusieurs années sont confrontés à des inondations et à un manque criant d’eau.



Concernant la 130 ème édition du grand Magal de Touba, Bassirou Diomaye Faye a souligné que le gouvernement a dans la mesure du possible respecté les engagements pris pour une bonne organisation de cet événement religieux annuel qui commémore le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur de la confrérie mouride.



Le président de la république a prié longue vie et bonne santé pour le khalife général des mourides.