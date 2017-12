Tour de la Vallée : Saint-Louis, carrefour international du cyclisme, du 02 juin au 06 mai 2018

Plus d’une centaine de cyclistes africains et européens prendront part à la première édition du tour de la vallée qui se déroulera du 02 juin au 06 mai 2018. Déjà, le comité d’organisation à pied d’œuvre pour assurer la bonne réussite de cette compétition internationale.



Au-delà de stimuler et de développer le cyclisme dans la région nord, ce tour qui ira jusqu’à Ndioum, va remobiliser les potentialités humaines autour des retombées promotionnelles, socio-économiques et culturelles de cet évènement sportif, renseigne Diango Ismael NDIAYE, le président de la ligue de Saint-Louis.



Ajusté au Plan Sénégal émergent (PSE) et porteur du Projet vert de Monsieur le Président de la République, il va engager les partenaires à résorber les difficultés des quartiers urbains défavorisés et des communes rurales pauvres, et ce, par l’élargissement de l’accès à des domaines vitaux (eau, électricité, éducation, infrastructures, réseau routier).



Le projet qui va résolument vibrer la région lance ainsi la relance de cette discipline sportive avec le soutien attendu des sociétés, institutions publiques et privées de la vallée.



NDARINFO.COM