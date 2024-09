Tourisme solidaire : le Raid Latécoère-Aéropostale atterrit à l’aéroport de Saint-Louis.

Partis de Toulouse le 7 septembre, dix-huit avions du Raid Latécoère ont foulé samedi le tarmac de l’aéroport international Ousmane Masseck NDIAYE. Seize avions avec une cinquantaine de passionnés prenant part à cette aventure humaniste qui vivifie la mémoire de l’aéropostal et les liens d’amitié entre Saint-Louis du Sénégal et la ville de Toulouse.



Le commandant de l’aéroport de Saint-Louis a exprimé sa joie d’accueillir le convoi aérien en rendant hommage aux grandes figures de l’aéropostale, dont Jean Mermoz, Antoine de Saint-Exupéry et Pierre-Georges Latécoère.



« C’est la quinzième année que nous recevons ce raid. C’est une initiative qui renforce le tourisme. En retournant, les participants achètent des objets d’art et de cartes postales de la ville », a confié Moussoukoro Camara FALL. « Cela permettra de vulgariser et de promouvoir la richesse de Saint-Louis », a-t-elle ajouté.



Entre des distributions gracieuses de matériels, de livres, de lettres écrites par des écoliers français, ce raid de 25.000 kilomètres, tient à renouveler sa vocation solidaire. Comme à leur accoutumer, les pilotes offriront des baptêmes de l’air à plus d’une centaine d’enfants de Saint-Louis.



« Ce sont des projets solidaires qui sont marquants et auxquels nous tenons », a déclaré Bernard Sergent, le président de l’association Aéroclub Pierre-Georges Latécoère, organisatrice du Raid.



Il s’est réjoui de l’accueil chaleureux dont ils ont bénéficié de la part des autorités aéroportuaires, en exprimant sa joie de découvrir « des équipements modernes dignes des aéroports internationaux », fruit de sa rénovation.