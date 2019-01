Tournée nationale de Cheikh Aya AIDARA au Sénégal : Déby exprime sa passion pour Cheikhna Cheikh Saadbou (vidéo)

Après une brève escale à Diama Yalaar, au cœur d’une ambiance empreinte de ferveur et de convivialité, le khalif Général de Khadres a dressé sa tente à Déby-Tiguette. Cette première étape d’une tournée nationale ouvre symboliquement l’entrée du Cheikhna Cheikh Saad Bou au Sénégal depuis le WALO, en 1869.



Une file de chevaux et de véhicules ont accueilli la délégation, scandant leur serment de l’unicité d’Allah et leur Amour pour le Prophète Mouhamad (Paix et Salut Sur Lui). Profitant de cette occasion, le chef de village de DEBY, Cheikh Moussa KANE a déploré l’absence de l’administration territoriale à cette importante manifestation en regrattant fortement la mise au second de plan de cette zone.



« Populations de Déby, vous êtes la communauté de Nimjatt. Je suis à Deby mais si comme si j’étais à Nimjat », a dit le Khalif, touché par la forte mobilisation des habitants de villages riverains.



Il s’est dit par ailleurs préoccuper des conditions difficiles auxquelles font face en soutenant que les doléances exprimées seront transmises au Chef de l’État. « Je demande au gouvernement d’apporter des solutions aux difficultés des souffrances de Déby-Tiguette », a-t-il ajouté en priant pour un Sénégal de paix et de prospérité.



