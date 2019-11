Toussaint- Les fidèles catholiques invités à "marcher sur les chemins de la sainteté'

La Toussaint, fête honorant tous les saints, connus et inconnus, a été célébré vendredi par les catholiques au Sénégal, à l’instar de leurs coreligionnaires des autres pays, une occasion pour le vicaire de la cathédrale de Dakar, l’abbé Augustin Thiaw, d’appeler les fidèles à marcher sur les chemins de la sainteté et à prier pour amener "l’esprit sain" à gagner plus de place en eux.

Conformément à l’esprit de la lettre pastorale de l’archevêque de Dakar, Mgr Benjamin Ndiaye, l’abbé Augustin Thiaw a invité ’’tous les hommes à la sainteté en militant pour la promotion de la vie (...), un "don de Dieu", la vie spirituelle et humaine, "la vie sous toutes ses formes", rapporte Radio Sénégal (publique).





Selon l’abbé Thiaw, par ailleurs secrétaire général de la Conférence épiscopale du Sénégal, il est possible de "marcher sur le chemin de la sainteté" en visitant par exemple des malades, des prisonniers ou par d’autres actions similaires.



"La sainteté est un don qui est accessible à tout le monde", mais avec l’assistance de Dieu, relève-t-il, avant d’inviter à passer par la prière pour permettre à "l’esprit sain" de gagner "plus de place" en eux et s’approcher davantage de Dieu.



Cet appel rejoint les enseignements de l’Eglise selon lesquels la fête de la Toussaint est l’occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté, par des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous accessibles.



La Toussaint constitue pour les fidèles catholiques une occasion de se recueillir dans les cimetières et de fleurir les tombes de leurs proches.







LERAL