Tracasseries du GTA sur la pêche : un expert déplore l’indifférence de BP – vidéo

Le professeur Abdoulaye SENE a déploré lundi le manque d’une diplomatie de pêche pouvant permettre d’amoindrir les tracasseries que subissent les pêcheurs avec l’exploitation récente du gaz et du pétrole découverts au large de Saint-Louis. « British Petrolum ne prend pas en compte les impacts négatifs qui pèsent sur les pêcheurs de Guet-Ndar », a-t-il déploré. « On (les pêcheurs) les empêche d’accéder à une ressource. C’est un manque à gagner notoire qui dure depuis plusieurs mois. Cela aggrave les autres conflits », a indiqué M. SENE. Le notable de Guet-Ndar soutient par ailleurs que « ce n’est pas dans une politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise que le problème sera réglé », en faisant allusion aux initiatives sociales menées par la firme pétrolière britannique au profit des populations de la Langue de Barbarie et du Gandiolais. Il appelle notamment à « la mitigation de leurs activités » et à la « compensation » par BP « des conséquences négatives du Grand Tortue/Ahmeyin (GTA) que les pêcheurs de Saint-Louis sont entrain de supporter ». Notons que le professeur Abdoulaye SENE s’exprimait en marge d’une conférence internationale sur le thème « La communauté des pêcheurs de Guet Ndar de Saint-Louis du Sénégal : entre singularité et universalité. Elle se tient en marge d’un colloque organisée par l’Institut des Etudes Avancées de Saint-Louis en collaboration avec l’IPAR et l’UGB.