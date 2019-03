Trafic de migrants : Deux Sénégalais arrêtés en Espagne

Deux Sénégalais passeurs présumés de migrants, âgés de 21 et 26 ans, ont été arrêtés en Espagne pour trafic d'êtres humains. Selon Jeune Afrique, ils ont été placés en détention provisoire en Andalousie, dans le sud de l'Espagne.



Ils sont soupçonnés d'avoir dirigé une "embarcation depuis la côte marocaine jusqu'au lieu où (les migrants) ont été secourus en haute mer", renseigne JA, qui cite une source policière espagnole.



La même source d'ajouter que la police a identifié les deux Sénégalais comme "les responsables des systèmes d'orientation et de navigation de l'embarcation".



"Chaque migrant devait payer quelque 4 000 euros pour embarquer très tôt le matin et partir vers les côtes espagnoles", rapporte la police.



SENEWEB