Tragédie sur la brèche de Saint-Louis : un pêcheur noyé après le chavirement d’une pirogue mardi

Un drame supplémentaire s'est produit ce matin la brèche de Saint-Louis. Une pirogue « félé-félé » en fibre de verre, appartenant à Djiby Diagne SAKHO, a chaviré dans les eaux troubles du chenal.



Les autres pêcheurs présents sur les lieux ont rapidement réagi, se mobilisant pour porter secours aux victimes. Malgré leurs efforts courageux et déterminés, un des pêcheurs n'a pas pu être secouru et a malheureusement perdu la vie, laissant derrière lui des amis et une famille en deuil.



Devant les phénomènes de houle réccurents, les autorités maritimes et les organisations de pêche locales rappellent l'importance de la prudence en mer. Les pêcheurs sont invités à respecter les consignes de sécurité et à être particulièrement attentifs aux conditions météorologiques avant de prendre le large.



