Transfert : MBAPPÉ signe au Real. Il va porter le numéro ...

« Un rêve devenu réalité, Tellement heureux et fier de rejoindre le club de mon rêve. Personne ne peut comprendre à quel point je suis excité en ce moment. J’ai hâte de vous voir, Madridistas, et merci pour votre incroyable soutien. ¡Hala Madrid ! », a commenté Kylian MBAPPÉ sur ses comptes X et Instagram.



Selon le journal l’Équipe, la présentation officielle du joueur ne devrait pas avoir lieu avant la fin du parcours des Français à l’Euro en Allemagne.



Le capitaine des Bleus entend en effet se consacrer exclusivement à sa sélection lors des prochains jours.



Fini le 7, le numéro de Mbappé connu



Selon les informations du Parisien, le joueur de 25 ans va hériter du numéro 9, laissé vacant par Karim Benzema l’été dernier. Une autre manière pour Kylian Mbappé de marcher sur les pas de son idole, Cristiano Ronaldo, qui avait aussi ce numéro à son arrivée chez les Merengues en 2009. Mais alors que le Portugais avait récupéré par la suite son numéro 7 fétiche, Mbappé devrait, selon nos confrères, reprendre le numéro 10 qu’il porte en équipe de France l’été prochain suite au départ de Luka Modrić.