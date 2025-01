Transport du gaz naturel : le Préfet de Saint-Louis appelle à la prise en compte des réalités sociales

Le préfet de Saint-Louis, a souligné les défis sociaux qui découlent du projet du transport de gaz naturel.



Abou Sow qui s'exprimait lors de la signature d’un protocole d’accord entre APIX SA et le Réseau gazier du Sénégal, a mis en avant la nécessité d'intégrer les réalités culturelles et les structures familiales dans les plans de relogement des familles impactées par ce projet.



« Déplacer une concession construite depuis des décennies pour une famille élargie et la remplacer par une seule maison risque de poser des problèmes », a-t-il dit.



Il a souligné l'importance de respecter le tissu social et familial des communautés concernées, tout en appelant l’Agence nationale des Pôles urbains (APIX) à mettre en avant le dialogue avec les populations locales.



Le projet, qui représente une avancée majeure vers l'autonomie énergétique du Sénégal, vise à réduire la dépendance aux énergies fossiles importées. En effet, selon les experts, cette initiative pourrait non seulement dynamiser l’économie nationale, mais également contribuer à la lutte contre le changement climatique en favorisant une utilisation plus efficiente des ressources énergétiques.



Avec un budget colossal et des objectifs stratégiques, le projet de transport de gaz naturel s'annonce comme un levier d'innovation énergétique au Sénégal. Cependant, sa mise en œuvre devra impérativement tenir compte des préoccupations sociales soulevées par M. Sow, afin d'éviter des répercussions négatives sur les familles et les structures communautaires existantes.