Travée tournante du pont Faidherbe : comment fonctionne le mécanisme ?

Classé au Patrimoine de l’UNESCO et considéré comme le poumon de Saint-Louis, le pont Faidherbe rend possible la traversée quotidienne de plus de 19.000 véhicules et plus de 21.000 piétons. Ce cordon ombilical entre l'île de Ndar et le faubourg de Sor, a été inauguré le 19 novembre 2011. L'ouvrage métallique se distingue par une travée tournante, actionnée électriquement par un câble sous-marin, mais pouvant aussi être manœuvrée manuellement. La travée tournante permet le passage des navires entre la mer et le fleuve Sénégal. À travers ce reportage, la direction régionale de l'Ageroute Nord dévoile le fonctionnement du mécanisme d'ouverture. Une occasion saisie par le directeur régional Papa Diallo NDIAYE de lancer un appel fort à l'endroit des usagers pour une meilleure conservation de ce patrimoine singulier.