Tribunal de Dakar : la sentence tombe pour Bah Diakhaté et l’Imam Ndao

La décision vient de tomber dans l’affaire Bah Diakhaté et l’Imam Cheikh Ahmet Tidiane Ndao. Ils ont été relaxés du délit d’offense à une personne exerçant une fonction. Cependant, ils ont été déclarés coupables de diffusion de fausses nouvelles avant d’être condamnés à trois mois de prison ferme. Ils devront également payer chacun une amende 100 mille francs, renseigne Emedia.



le maître des poursuites avait requis contre l’activiste Bah Diakhaté et l’imam Cheikh Tidiane Ndao six mois de prison ferme. Il a demandé au tribunal de les déclarer coupables des délits de diffusion de fausses nouvelles et offense à une personne exerçant une fonction, à savoir le Premier ministre Sonko.



En sus de cette peine, il a sollicité à ce qu’ils paient une amende de 100 mille francs ainsi que le retrait des propos incriminés sur les plateformes avec le concours de la Commission de protection des données personnelles (Cdp) et la Brigade de cyber sécurité. Ce n’est pas tout puisqu’il avait demandé à ce que la décision qui sera rendue par le juge soit publiée dans trois quotidiens et deux sites.