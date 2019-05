Tribunal de Grande instance de Dakar : 565 viols, 176 meurtres et 2166 accidents recensés en un an

L'année judiciaire 201-2018 a été fructueuse pour le Tribunal de Grande instance de Dakar qui a traité pas moins de 21 333 dossiers : 565 viols, 176 meurtres, 2166 accidents de circulation, 4755 cas de drogue… Ces chiffres ont été fournis, selon Walf Quotidien, par le magistrat Boubacar Fall Ndiaye.



Les infractions liées aux abus de confiance et au faux et usage de faux représentent 1946 cas, soit 9,1% des affaires traitées. Pour le délit d'escroquerie, 1466 cas ont été dénombrés. La majorité des crimes sont liés au trafic de drogue et les homicides involontaires.





