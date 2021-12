Troisiéme mandat : Khalifa Sall demande à Macky Sall de respecter sa parole

Le leader de Taxawu Sénégal, Khalifa Sall, est revenu, ce jeudi, sur ses relations avec le président Macky Sall.

« J’ai toujours dit que la rancœur et la rancune sont des faiblesses. Macky Sall et moi entretenons des relations personnelles. J’ai un vécu avec le président Sall. Il est venu me présenter ses condoléances. Il n’était pas obligé de le faire. Chose que j’ai saluée. Chacun a ses perceptions des choses. Il y en a certains qui ne savent pas pardonner ; ce n’est pas mon cas», a déclaré l’ex-maire de Dakar dans un entretien avec la Rfm. Interpellé sur la question du troisième mandat, Khalifa Sall invite Macky Sall à respecter ses engagements. «Certains disent que Macky veut briguer un troisième mandat. J’ai lu son interview qu’il a accordée à Rfi, disant que ce n’est pas le moment opportun pour s’y prononcer. C’est son droit. Mais il doit rassurer les Sénégalais sur cette question. Lorsqu’il battait campagne en 2016, il avait pris des engagements. La Var et les enregistrements sont là. Je pense que ce qu’il avait dit ne changera pas. La Constitution est claire : nul ne peut briguer plus de deux mandats», a-t-il prévenu.