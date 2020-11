Trump voudrait “démolir" Fox News en créant son propre média

Selon Axios, Donald Trump chercherait à attirer ses partisans populistes de droite - dont beaucoup sont probablement des abonnés de Fox News - avec une offre en ligne visant à remplacer Fox News, qui était jusqu’il y a peu sa chaîne de prédilection.



Trump va “passer beaucoup de temps à démolir Fox”, a encore déclaré la source à Axios.



Plutôt que de créer un réseau câblé, il passerait directement au streaming, qui est moins lourd à mettre en place, a indiqué la source. Le président sortant compte sur les nombreux contacts qu'il a établis dans le cadre de sa campagne.



S'il a longtemps privilégié Fox News, M. Trump s’est montré de plus en plus critique à l’égard de la chaîne d’information au cours de son mandat. Selon certains de ses conseillers, la chaîne aurait d’ailleurs “commis une erreur” en annonçant “prématurément” la victoire de Joe Biden en Arizona, provoquant ainsi sa colère.



“L’audience de Fox News en journée s’est complètement effondrée. Les journées des week-ends sont même pires. C’est très triste à voir, mais ils ont oublié ce qui a fait leur succès, ce qui les a menés là (où ils sont). Ils ont oublié la poule aux œufs d’or. La plus grande différence entre les élections de 2016 et celles de 2020, c’est Fox News!”, a d’ailleurs commenté le président américain ce jeudi sur Twitter.



