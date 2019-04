Tuberculose : Kolda affiche un taux de détection de 61% (officiel)

La région de Kolda (Sud) affiche un taux de détection de la tuberculose de 61% sur un objectif de 90%, a révélé le responsable de régional de l’éducation et de l’information pour la santé, Moustapha Dieng, au cours de la journée de la tuberculose célébrée dimanche dans la capitale du Fouladou.



’’La tuberculose se guérit et son traitement est disponible et gratuit dans toutes les structures de santé. Ce message doit être compris par tous car nous avons un taux de détection de 61% sur un objectif de 90%, a-t-il déclaré.



Il a rappelé qu’en 2018, la région a enregistré 10 cas d’enfants atteints par la maladie avec un taux de décès, dans la même année, de 9% contre 5% au niveau national.



Ainsi, en présence de l’adjointe au préfet, Mme Khaty Sarr, l’accent a été mis sur la sensibilisation et l’implication des acteurs communautaires notamment les femmes pour aller vers l’éradication totale de la maladie dans la région.



Les femmes et les jeunes filles qui ont pris l’engagement de s’impliquer dans la lutte comptent développer des stratégies pour réduire les perdus de vue, des malades qui après quelques semaines voir des mois de traitement disparaissent dans la nature rendant difficile leur suivi par le personnel qualifié.



