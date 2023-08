UGB : de vibrants hommages rendus au professeur Adama DIAW (vidéo)

L’UFR des Sciences Économiques et de Gestion (SEG) de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis a exprimé mercredi sa reconnaissance envers le professeur Adama DIAW à l’occasion d’un colloque international organisé en son honneur.



Un panel sur « La recherche en sciences économiques et de gestion à l’épreuve des questions du moment » a été tenu à cette occasion en président d’éminents enseignants et de chercheurs. De vibrants hommages ont été rendus à ce pionnier qui va bientôt faire valoir ses droits à une pension de retraite après trente-huit années de loyaux services dans les universités sénégalaises, voire africaines.



Le professeur El Hadji Abdoul Aziz NDIAYE, directeur de l’UFR SEG a magnifié "l'humilité, la loyauté, la probité et la courtoisie" du professeur DIAW ont été magnifiés devant ses pairs et sa famille. « C’est un exemple et un modèle à suivre et c’est pour cela que nous avons tenu cette cérémonie devant nos étudiants », a-t-il ajouté.