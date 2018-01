Au moment où ces lignes sont écrites, l'Armée Sénégalaise et les rebelles sont en train de s'affronter à Boffa. Des tirs sont entendus de part et d'autre et selon une source de Dakaractu, un mort est enregistré pour le moment du coté des rebelles.



Les affrontements continuent en ce moment , renseigne le site.



NDARINFO