URGENT - Macoumba et Yame DIEYE déférés

Les deux responsables de l’URPAS seront présentés incessamment au Procureur, renseigne une source de NdarInfo.



Macoumba DIEYE, président de l’organisation et son porte-parole Yame DIEYE ont été arrêtés hier après une audition au commissariat central où ils ont passé leur première nuit.



Les deux pêcheurs sont poursuivis pour plusieurs chefs d’accusation dont la participation à une manifestation non autorisée, l’attroupement sur la voie publique, des dommages causés sur des édifices publiques, des destructions de biens privés et des blessures occasionnées à des agents de police en nombre d ans l’exercice de leur fonction.



NDARINFO.COM