URGENT : les sinistrés de KHAR YALLA bloquent la circulation sur la RN2

La détresse est à son comble du côté des sinistrés de la Langue de Barbarie logés sur le site de Khar YALLA. Au moment où ces lignes sont écrites (12H55min), ils ont bloqué la circulation sur la RN2 pour dénoncer les conditions difficiles dans lesquelles, ils vivent.« Les eaux s’échappent des fosses septiques et envahissent les tentes. Il est impossible de respirer ou de dormir. Nos enfants sont en danger », témoigne une des habitantes, jointes au téléphone.« L’électricité n’est plus disponible. Nous sommes plongées dans le noir. Des tentes ont été détruites par le vent et les eaux de pluie mélangées avec celles des immondices ont envahi les artères du site », a-t-elle renseigné, d’une voix étreinte de chagrin.« C’est ma pire Tabaski de toute mon existence », crie-t-elle, déboussolée.Les sinistrés qui menacent de poursuivre leur mouvement d’humeur, dénoncent notamment le non-respect des engagements pris par le maire de Saint-Louis Mansour FAYE à leur endroit et déclarent que depuis sa dernière visite à Khar Yalla , leur situation s’est aggravée.Nous y reviendrons