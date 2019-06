USA : Trump annonce la déportation de milliers de sans-papiers

New York, lundi 17 juin 2019 ((rezonodwes.com))– "La semaine prochaine, ICE entamera le processus de déportation de millions ressortissants étrangers en situation irrégulière qui se sont introduits illégalement aux États-Unis" a indiqué le président Donald Trump sur son compte Twitter.



M. Trump a précisé qu' "ils seront expulsés aussi vite qu'ils étaient arrivés au pays". Il a ajouté que "le Mexique, en s'appuyant sur ses fortes lois en matière d'immigration, réussit très bien à stopper des gens".



Les seules personnes qui restent les bras croisés et qui ne font rien, ce sont les démocrates au Congrès, a commenté le président américain leur suggérant de "voter pour éliminer les échappatoires et réparer l'asile".



Les dernières statistiques publiées par ICE, font état pour le troisième mois consécutif, de plus de 100 000 migrants qui ont traversé illégalement la frontière américano-mexicaine.



SENEWEB