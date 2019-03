Un MANÉ en feu

Le printemps sera chaud du côté de Liverpool cette année. Le club de la Mersey est à la lutte avec Manchester City pour la couronne d’Angleterre. Et il peut encore rêver d’un destin en or en Ligue des champions. Finalistes la saison passée, les Reds ont validé, ce mercredi 13 mars, leur billet pour les quarts de finale. Tenus en échec chez eux au match aller (0-0), les hommes de Jürgen Klopp sont allés chercher la victoire, et donc la qualification, en Allemagne face au Bayern Munich (3-1). Un succès éclatant qui porte la griffe notamment de Sadio Mané.



Van Dijk et Mané, fortes têtes, enterrent le Bayern



L’avantage de Liverpool n’a pas duré longtemps. Et malheureusement pour lui, c’est Joël Matip qui a bien malgré lui relancé les Bavarois. Les Reds se sont laissé surprendre par un coup franc rapidement joué par le Bayern. Le Camerounais, sous la pression de Robert Lewandowski, a prolongé dans les filets de son gardien Alisson Becker un centre de Serge Gnabry (39e). L’espoir revenait alors chez les champions d’Allemagne, qui n’étaient plus qu’à un but de la qualification.