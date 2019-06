Un Sénégalais chauffeur de taxi abattu à Garner (Usa)

Le corps d'Elhadji Mansour Seck a été retrouvé dans un taxi Amigo vers 16h50 sur Poole Drive en Californie, selon le département de police de Garner. Les agents pensent qu'il s'agit d'un homicide, mais ont déclaré qu'il était encore tôt de soutenir cette thèse dans l'enquête. Elhadji Mansour Seck, 36 ans, de Raleigh, a été identifié comme étant la victime. Le Sénégalais laisse derrière lui une femme et son fils âgé d'un an.



"Chaque fois que la vie de quelqu'un se termine tragiquement, c'est une période difficile pour la famille. C'est un moment difficile pour les forces de l'ordre. Nos pensées vont à la famille et aux amis de cette personne ", a déclaré le lieutenant Chris Clayton.



Le département de police de Garner a déclaré qu'il ne disposait d'aucune information ni d'aucun motif suspects derrière le meurtre ( traduction google)



