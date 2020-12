Un avion d’Air Sénégal endommagé par un container

Un choc qui n’est pas sans conséquences pour la compagnie Air Sénégal. L’avion baptisé Sine-Saloum de la compagnie nationale a été heurté hier par un container à l’aéroport de Roissy.



L'As précise que l’incident a eu lieu lors d’une opération de manutention qui a cloué l’avion au sol. L’avion qui devait opérer le vol d’hier entre Paris et Dakar fait l’objet d’une inspection et de maintenance. Cependant, la compagnie rassure que les passagers sont pris en charge à l’hôtel et ils seront avisés de l’heure de départ.



LERAL