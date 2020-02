Un chercheur invite les Saint-Louisiens à revoir leur rapport avec le Fleuve (vidéo)

Le coordonnateur de la Maison du Fleuve Sénégal déploré, mardi, la détérioration des liens culturels et sociaux que les populations riveraines de fleuve entretiennent avec ce cours d’eau. « On y versait du lait et cola pour sceller des alliances mystiques. Aujourd’hui, on y déverse des ordures », a expliqué le professeur Ibrahima BAO au lancement, à Saint-Louis, d’un colloque international sur le thème "Diversité culturelle et naturelle des paysages fluviaux ».



Ce conclave de trois jours associe différents experts en sciences naturelles, humaines et sociales autour de thématiques de la biodiversité et de l’aménagement, des conflits d’usage, des valeurs culturelles des fleuves, des cultures du fleuve et du développement local. L’enseignant-chercheur à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis a appelé à réhabiliter « le rapport ontologique » et « la complicité » entre les Saint-Louisiens et leur fleuve.