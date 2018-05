Un collectif mis sur pied pour éradiquer les faux journalistes de la presse

Les "faux journalistes" sénégalais auront désormais le Collectif pour assainir la presse (Cap) sur leur chemin. Cette nouvelle organisation portée sur les fonts baptismaux, s'est fixée comme objectif de faire le toilettage de la presse et de s’attaquer à ces faux confrères qui exigent des perdiem aux organisateurs d’évènement. Une série d’actions pour barrer la route aux imposteurs de la corporation afin d’instaurer la crédibilité des journalistes est prévue.





« Des gens qui ne sont pas de la corporation viennent dans les manifestations pour imposer aux organisateurs qu’on les donne de l’argent, allant même jusqu'à se battre. C’est trop. Et, ce n’est pas la vocation du journaliste », a dénoncé Massaer Dia un des membres du Cap.





M. Dia a tenu à préciser que le rôle du journaliste est de venir chercher de l’information. « Alors que ces gens-là qu’on appelle parfois la racaille ne s’intéressent qu’à l’argent. Ils passent la journée dans les hôtels pour imposer des billets aux gens. Ils sont en train de ternir l’image de marque des journalistes. Et nous n’allons pas nous laisser faire », a-t-il laissé entendre sur les ondes de la Rfm.



PRESSAFRIK