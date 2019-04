Un député Apériste alerte: « Macky Sall est en train de dérouler le tapis rouge à Sonko »

Le député du département d’Oussouye, Aimé Assine, pour ne pas le citer, n’est pas tout à fait en phase avec le président de la République, suite au remaniement du Gouvernement survenu, le dimanche dernier. Il déplore l’absence d’un fils du terroir, dans la nouvelle équipe gouvernementale . A l’en croire, cette situation ne fait qu’augmenter le nombre de frustrés et joue en faveur du leader du ‘’Pastef’’, Ousmane Sonko pour les élections locales à venir.



«Ce n’est pas parce que nous n’avons pas gagné. Il ne faut pas penser que des gens n’ont pas travaillé. Nous sommes dans un contexte, où M. Ousmane Sonko était la seule personne, candidate de toute la région, et la Casamance toute entière. Il n’est pas scandaleux de constater qu’il ait gagné dans le Sud du pays», a-t-il expliqué dans les colonnes de SourceA.



Parlant d’Ousmane Sonko, le député du Kassa, Aimé Assine pense que ce n’est pas l’efficacité de la personne, en tant que telle, mais, note-t-il, «c’est le contexte, qui lui a été favorable. C’est bien. Mais après tout, c’est notre parent». En colère, Aimé Assine de pester «après sept ans, nous



n’avons pas bénéficié de ministres, de directeurs généraux, d’envoyés spéciaux, encore mois de chargés de mission. Oussouye mérite un leader fort, qui va bousculer, animer la base au niveau du département». «Nous voulons un ministre originaire d’Oussouye. Parce que, dans le concert de la Nation, on parle d’unité. Et dans la définition de l’Etat, le commun vouloir de vie commune veut que les gens puissent se retrouver, dans ce qui se fait. Mais c’est le contraire qu’on voit avec ce qui est en train de se faire», déplore t il toujours au micro du correspondant de sourceA à Ziguinchor, Malang Faty.