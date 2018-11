Un étudiant de l'UGB, champion d'Afrique de Slam

Abdourahamane Dabo, dit Al Fârûq a remporté samedi la finale de la première Édition de la Coupe d'Afrique de slam et de poésie. Le jeune slameur, affirme être surpris par cette consécration. "Cela me donne encore envie de continuer dans cette voie. Ce titre me montre que c'est le slam ma voie que je dois suivre".



Abdourahamane Dabo est d'autant plus surpris par le fait que cela ne fait moins d'un an qu'il est dans le slam.



Pour lui, la première Édition de la Coupe d'Afrique de slam et de poésie "est la preuve que la jeunesse africaine est créatrice et talentueuse".



Cette compétition organisée à N'Djamena au Tchad a réuni une trentaine d'artistes d'Afrique francophone et anglophone qui se sont affrontés sur scène pendant une semaine.



WEBNEWS