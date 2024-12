Un gisement de phosphate découvert à Thilmakha : une lueur d'espoir pour l'emploi local

La commune de Thilmakha, située dans la région de Thiès, vient de recevoir une annonce qui pourrait transformer son paysage économique. Un important gisement de phosphate a été découvert au village de Keur Maniaw, suscitant un vif enthousiasme parmi les habitants et les responsables locaux.



Le maire de Thilmakha, Ibra Ndiaye, a partagé cette excellente nouvelle lors d'une intervention sur les ondes de la radio RFM, dans l'édition de la mi-journée du mardi 31 décembre. "Cette découverte représente une véritable opportunité pour nos jeunes" a-t-il affirmé, soulignant que ceux-ci seront prioritaires lors des recrutements liés à l'exploitation du gisement. M. Ndiaye a également mentionné avoir rencontré les responsables de la société qui se chargera de l’exploitation, qui lui ont assuré que ce gisement est le plus important de la région.



Les perspectives économiques sont prometteuses : l’exploitation du gisement devrait durer minimum cinquante ans, ce qui pourrait engendrer un développement durable de la région. Cette durée d'exploitation offre l’espoir d’un afflux significatif d’emplois, notamment dans les secteurs de la formation et de l'industrialisation. L’impact de cette découverte irait bien au-delà des emplois directs, car elle pourrait également stimuler d'autres secteurs liés, contribuant ainsi à diversifier l'économie locale.



Au-delà des chiffres et des promesses, c'est la vie quotidienne des habitants de Thilmakha qui pourrait changer. Les jeunes, souvent confrontés au chômage dans cette région, voient maintenant leur avenir sous un jour nouveau, avec des emplois à la clé. La commune pourrait bientôt s'affirmer comme un acteur majeur dans le secteur du phosphate, promettant à ses habitants un futur plein de possibilités.