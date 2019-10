« Un hôpital pour NGNITH, c'est plus qu’une nécessité » (vidéo)

Le maire de NGNITH a lancé, samedi, la première édition des Journées Médicales du WALO (JMW) organisée en collaboration avec West Africa Farms (WAF). Une vingtaine de médecins spécialistes et des généralistes ont été mobilisés pour deux jours de soins gratuits au profit de ces populations rurales. En plus de traitements, des médicaments sont offerts aux patients. Devant l’accès difficile des habitants des zones enclavées aux structures de santé de Saint-Louis, Louga et Richard-Toll, l’édile et la WAF s’engagent à soulager momentanément le calvaire. Conscients que les deux postes de santé de NGNITH (l’un offert par la WAF) ne suffisent pas pour prendre en charge une populations de plus de 30.00 habitants. Plusieurs pathologies ont été détectées dont des maladies hydriques, cardiovasculaires ainsi que des complications gynécologiques. Une situation qui, pour Adama SARR justifie la nécessité d’ériger un hôpital dans sa Commune.