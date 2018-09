Un jeune Saint-Louisien lance une nouvelle application pour réserver un taxi

Depuis l’avènement des applications de réservations de voiture à l’instant de Uber, beaucoup d’entreprises se sont lancées dans le domaine. Aujourd”hui, au Sénégal , plus besoin de vous déplacer pour chercher un taxi à l’autre bout de la rue. Il est désormais possible de le faire grâce à une nouvelle application dénommée Jeulsima. Comme son nom l’indique, l’appli vous permet de réserver un taxi en quelques minutes, 24H/24, 7j/7.



“Que vous soyez à Dakar ou à Saint-Louis, JEULSIMA est toujours là pour vous, pour vos déplacements en ville. L’application sera également opérationnelle dans les autres régions du Sénégal d’ici peu. A Saint-Louis, les tarifs resteront inchangés. A Dakar, l’application calcule automatiquement le prix de votre trajet suivant votre destination. Plus besoin de marchander !” explique Papa Djadji Gueye, le promoteur.



