"Un monument de la presse" : l’héritage vivant de Golbert Diagne à travers la voix d'un des disciples

À Saint-Louis, son nom résonne comme une légende du journalisme. Golbert Diagne, fondateur de Fréquence Teranga en 1996, n’était pas seulement une voix emblématique de la radio sénégalaise. Il était un pédagogue exigeant, un formateur d’âmes, et un bâtisseur de conscience professionnelle.



Ousseynou Diop, l’un de ses anciens élèves, livre un témoignage fort :



"Il nous a inculqué beaucoup de valeurs. C’est un monument de la presse nationale et internationale." " Golbert prônait un journalisme centré sur la vérité, l’éthique et la responsabilité sociale. Un modèle rare, qui a marqué durablement la presse locale.Il avait un amour fou pour Saint-Louis, et un sens aigu de la déontologie. Depuis 1996, aucun journaliste de Teranga FM n’a été convoqué par la police. C’est la preuve d’un encadrement solide ", a ajouté le correspondant de GFM à Saint-Louis.



" Au-delà des méthodes, Golbert Diagne portait une vision, Il avait ce que je nomme du journalisme spirituel ", a laissé entendre le journaliste.



Aujourd’hui encore, son héritage se perpétue dans les pratiques professionnelles de ceux qu’il a formés. Un legs inestimable pour un journalisme sénégalais en quête de repères.