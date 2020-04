Un nouveau cas communautaire enregistré à Touba

Alors que la ville de Touba, la seconde localité touchée par le Covid-19 au Sénégal, après Dakar, était sur le point de se débarrasser du coronavirus, un nouveau cas, qui plus est, issu de la transmission communautaire, a été détecté dans la cité religieuse, selon les résultats communiqués par le ministère de la Santé et de l’Action sociale, ce samedi. En effet, sur 13 cas détectés, ce jour, 12 sont des cas contacts, pour un cas issu de la transmission communautaire. Le premier cas enregistré dans la ville religieuse est un modou-modou rentré d’Italie, qui avait infecté plusieurs personnes, dont ses épouses et son enfant de 2 ans. Touba compte actuellement 3 cas positifs au Covid-19 dont 2 encore sous traitement au district de santé de Darou Marnane et celui enregistré ce samedi 11 avril 2020.