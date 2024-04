Un nouvel accident mortel sur la brèche de Saint-Louis

Une pirogue s'est renversée samedi en tentant de passer la brèche de Saint-Louis. Un jeune membre de l'équipage a perdu la vie au cours de l'accident. Les autres pêcheurs ont dû affronter l'impossible pour débarquer dans la tristesse, la grosse pirogue de la famille Amadou Boury Ndiaye de Guet-Ndar à l'hydrobase.



En dépit du dragage très controversé de la brèche, mené à coups de milliards de nos francs, les pertes en vue humaines se succèdent et le deuil se répète sur la Langue de Barbarie.



Pour certains pêcheurs, le passage n'a jamais été aussi difficile après ces travaux réalisés sur les magistères des ministres de la Pêche Oumar Gueye et Alioune Ndoye.



Au-delà de la nécessité d'enquêter sur les modalités d'exécution du programme, la reprise du projet, sous un format concerté et bien étudié, s'impose.



NDARINFO.COM