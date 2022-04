Un nouvelle aide militaire de 800 millions de dollars des Usa à l'Ukraine

La nouvelle tranche d'aide à l'Ukraine annoncée ce jeudi par Washington comprend 72 obusiers Howitzer et leurs véhicules, 144 000 obus et 121 drones tactiques Phoenix Ghost. Ces drones tueurs d'un nouveau type « ont été développés rapidement par l'US Air Force pour répondre à des demandes spécifiques de l'Ukraine », a précisé un haut responsable du ministère américain de la Défense. Les premiers armements de cette nouvelle tranche arriveront en Ukraine « d'ici la fin du week-end », a ajouté un deuxième responsable du Pentagone ayant requis l'anonymat.



Cette nouvelle tranche de 800 millions de dollars porte à plus de 4 milliards de dollars l'aide à l'Ukraine depuis le début du mandat de Joe Biden, dont 3,4 milliards depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, a précisé le Pentagone.



Les États-Unis ont également l'intention d'apporter une aide économique supplémentaire de 500 millions de dollars pour le gouvernement ukrainien, afin qu'il puisse payer les salaires et les retraites des fonctionnaires et continuer à assurer des services publics.



Aide aux réfugiés



L’aide concerne aussi les réfugiés ukrainiens qui veulent venir aux États-Unis, qui ont promis d’en accueillir 100 000, indique notre correspondant à Washington Guillaume Naudin. Un nouveau programme va leur être consacré spécifiquement pour qu’ils puissent venir directement d’Europe s’ils sont parrainés par leur famille aux États-Unis ou des organisations non gouvernementales. Jusqu’ici, ils devaient se contenter de la voie générale des réfugiés et demandeurs d’asile et attendre aux frontières américaines, notamment la frontière sud que leur cas soit examiné.



Enfin, Joe Biden annonce aussi des sanctions supplémentaires contre la Russie. Comme en Europe, aucun bateau russe ne peut plus accoster dans les ports américains.



