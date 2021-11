Un pan de la clôture de Thiaka NDIAYE risque de s’affaisser - photos

Une partie du mur de clôture de ces cimetières portent des marques d’une profonde dégradation. Un pan situé non loin de la deuxième porte est à moitié déchiqueté pour la brise marine. Un grand trou s’y est et la partie haute du mur ne tient presque plus sur rien. Sur des mesures ne sont prises pour la reconstruite, elle s’affaissera. Un danger plane sur les usagers.