Un scandale à 10 milliards de dollar : Aliou SALL n'envisage pas de démissionner

Les réactions (pétition, sorties d'hommes politiques et appels de la société civile) fusent depuis la diffusion du reportage de la BBC intitulé "Un scandale à 10 milliards de dollar" et réalisé par la journaliste Mayeni Jones.



Mais, selon des sources dignes de foi, "Aliou Sall a dit à ses proches, à propos des appels l'invitant à rendre le tablier pour se mettre à la disposition de la justice, qu'il ne démissionne pas, ne démissionnera pas et n'envisage pas de démissionner".



Pour rappel, le frère du chef de l'État est le Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc), maire de Guédiawaye et président de l'Association des maires du Sénégal (Ams).



