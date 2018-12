Une conférence sur les villes coloniales dans une perspective globale s'ouvre à Saint-Louis

Cette rencontre qui s’est ouverte lundi rassemble des universitaires de plusieurs continents pour éclairer les villes coloniales de différents points de vue et repenser leur place dans le monde contemporain.



Un regard croisé sera jeté sur les entités territoriales installées sur les côtes, présentant « une grande diversité et des traits communs, façonnés par l'interaction entre le pouvoir, les marchands, les entrepreneurs coloniaux et les paysans dans leur arrière-pays agraire, les populations indigènes et immigrées, et les environnements physiques très divers et rudes ».



Les thématiques abordées en marge de ces échanges intègrent également des modèles d’occupation et d'organisation spatiale.