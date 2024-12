Une hausse de 7 milliards pour le budget du ministère de l’Intérieur

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité a annoncé que son budget pour l’année a été adopté en commission ce 20 décembre par les députés. A en croire Jean Baptiste TINE, «il s’élève à 204 418 407 951 FCFA, contre 197 004 885 087 FCFA en 2024, soit une hausse de plus de 7 milliards » et va permettre de mettre en branle la nouvelle politique de sécurité inscrit dans l’agenda Sénégal 2050.



«Ces ressources supplémentaires serviront à renforcer les actions stratégiques inscrites dans le plan opérationnel 2025. J’ai également pris note des suggestions des députés et assuré de notre volonté de répondre efficacement à leurs attentes. La nouvelle doctrine de police de proximité adoptée en début de semaine apportera un vrai changement dans les relations Police, Gendarmerie et populations.



Des efforts supplémentaires seront fournis dans la lutte contre l’insécurité. La lutte contre la corruption sera un combat national », déclare-t-il.



À noter que le budget du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique va être aussi voté en plénière.